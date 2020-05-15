全國公務人員協會榮譽理事長李來希日前因不滿時代力量立委、「小燈泡」母親王婉諭表態支持罷韓，批評她「踩著女兒的頭顱往上竄」遭各界要求道歉，對此台北市議員戴錫欽接受訪談，認為李來希的發言非常不恰當，等同在不幸的事件傷口上面灑鹽，而第一時間國民黨內包括韓國瑜市長、江啟臣主席都出來指責，呼籲民眾不要因為他過去曾經挺韓，或年改理念與國民黨一致，就把李來希和國民黨、韓市長劃上等號。

戴錫欽表示，雖然目前黨中央已對李來希做了停權處分，不過他覺得國民黨內部開除黨籍的動作還是較慢，對於這樣不當的言論，黨要有黨的立場，特別是在6月6日罷韓投票之前，黨中央應責成市黨部考紀會做更快速的處理，如果李來希這番言論真不是社會大眾所能接受的，因此影響到國民黨對外的形象和聲譽，就必須壯士斷腕做必要的處理，來呼應台灣主流民意的聲音。

李來希昨（15日）以立委是可受監督的公眾人物為由拒絕道歉，戴錫欽表示，立委是公眾人物任何行為當然可受公評，但對此批判要有基本的尺度和界線，應針對問政表現及對人民負責事項，在合乎理性的前提下來做公開的檢驗，而非用這樣極端的字眼去做人身攻擊。戴錫欽也提到這番言論是李來希自己說出來的，要不要道歉由他自己做決定，但不要讓國民黨跟著陪葬，更不要因此激化6月的罷韓投票，也請大家不要無限上綱把李一個人不當的發言，和韓國瑜、國民黨牽扯在一起，這樣對當事人以及一個政黨是不公平的。

(中時電子報)