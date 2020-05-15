全宇生技-KY(4148)首季稅後淨損約2620萬元，每股稅後虧損0.41元。全宇的主要客戶為馬來西亞大型油棕種植園，客戶對肥料的採購主要以標案方式進行。2019年國際油棕價格震盪造成2020年上半年標案開標進度延後，對一、二月營收產生直接衝擊；馬來西亞政府為因應新冠肺炎疫情而於三月中起實施的「行動管制令」則對三月份出貨造成影響，致使全宇2020第一季營運跌入谷底。

在快速取得馬來西亞貿工部的「繼續營業許可」後，全宇位於沙巴州的東馬廠及位於柔佛州的西馬廠自三月下旬起陸續復工，四月份月營收重新站回億元大關，交出月增72.65%的成績單。經歷過第一季的營運低潮，全宇表示接下來除了油棕肥料供貨逐漸趨穩外，旗下受馬來西亞政府補助的水稻微生物肥料N-bio booster交貨量也將有明顯成長，並將投入更多心血拓展市場，無畏疫情後續影響，於第二季力拼虧轉盈。

(時報資訊)