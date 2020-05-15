周五亞洲股市小漲，但美中貿易緊張關係持續惡化，使經濟復甦步伐的不確定性升高，本周周線料將收黑。

中國的經濟數據顯示其經濟正逐漸從新冠肺炎疫情的打擊中復原，但全球前二大經濟體之間的對歭使市場籠罩陰影。

投資人看好重啟經濟前景與即將發布的第一季重要經濟數據，周五歐洲股市料將開高。

美股在周四大漲後，期貨市場持穩，道瓊指數期貨目前微升0.14%，標普500指數期貨微升0.03%，那斯達克指數期貨漲0.33%。

日經225指數收漲0.6%，但本周收跌0.7%。中國股市主要指數漲跌互見。MSCI亞太（除日本以外）股票指數小升0.2%，但本周到目前為止下跌1%。

在匯市方面，因美中緊張局勢，以及恐爆發第二波疫情，令投資人感到不安，美元在3周高點附近持穩。周五在亞洲市場，主要貨幣幾無變動，歐元報1.0806美元，日圓報107.19兌一美元。

數據顯示中國解封後的原油需求回升，使全球供應過剩情況將開始改善的預期升高，原油價格進一步走高，美國期油目前上漲3.41%，報每桶28.5美元。布蘭特期油漲3.82%，報每桶32.32美元。

(時報資訊)