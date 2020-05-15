無黨籍嘉義市議員組成「嘉速前進無黨聯盟」聯合質詢。（廖素慧攝）

嘉義市議長莊豐安（中 ）與無黨籍議員組「嘉速前進無黨聯盟」督促市政。（廖素慧攝）

嘉義市議長莊豐安、副議長蘇澤峰等8位議員組成「嘉速前進無黨聯盟」，15日聯合質詢，督促市府加速全面啟用國中小冷氣，國民運動中心籃球場加裝空調，市長黃敏惠表示，籃球場原設計就沒有冷氣，她上任以後積極依法善後。

嘉速前進無黨聯盟的莊豐安、蘇澤峰、戴寧、吳上明、凌子楚、孫貫志、李奕德、黃思婷等議員聯合質詢指出，教育處承諾本月15日全市國中小學校冷氣及新風系統全面啟用兌現了嗎？

戴寧說，國民運動中心用統包發包施工，強調是綠建築設計的標案，以致籃球場沒有冷氣空調，完工啟用後，在場內打球燠熱當難，今年2月間發生有民眾悶壞了昏倒，市府2年前已編預500萬元預算裝冷氣，為何至今沒有安裝？

教育處長林立生說明，國民運動中心原委辦合約就沒有冷氣，2018年編列560萬元預算加裝空調，但首先要針對合約內容的爭議進行調解，4月已第一次調解，希望爭取改變合約內容。

林立生說，全市28所國中小學校，現有17校已啟用冷氣，因各學校的電力系統新舊不一，施工改善電力系統的時間也不一，如百年老校崇文國小電力系統複雜，更新電力線路需要更多時間，會督促學校，加速施工、驗收，早日全面啟用，讓學生早點吹冷氣，靜心上課。

(中時 )