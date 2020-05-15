美國聯準會主席鮑威爾釋出經濟風險後，造成美股接連波動，投資人擔心，悽慘的經濟數據是否會變成股市的拖油瓶，造成指數再度回檔。對此，知名基金經理人建議，若想要挺過這場經濟災難，只需要「標普500指數ETF」以及「現金」。

外媒報導，Equity Logic基金經理人Thomas H. Kee Jr.表示，受到疫情衝擊，我們正處於三階段的大蕭條時代。他指出：

第一階段是3月股市全面崩跌。

第二階段是股市與經濟數據脫鉤，也就是目前狀態，他預計這段時間將會持續數個月，股市靠著聯準會印鈔而撐高指數，即便當中出現急跌，也能迅速回穩，投資人此時只需要跟著趨勢走，直到反轉。

至於第三階段，Thomas H. Kee Jr.認為將在明年初到來，這也是最黑暗的時期，當聯準會刺激政策結束，隨之而來的就是債務問題，聯準會的償還能力將受到質疑，並衝擊金融業及股市。

因此，Thomas H. Kee Jr.指出，在這樣動盪的行情中，建議投資人可以持有「標普500指數ETF」以及「現金」，順勢時就跟著大盤走，蕭條時就保持現金渡過危機。

不久之前，股神巴菲特也在股東會上表示，建議以平衡投資來因應市場波動，可以考慮買進追蹤標普500的指數型基金。

(中時電子報)