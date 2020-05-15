國內新冠肺炎疫情趨緩，繼中華職棒上周開放千名觀眾入場創下全球首例後，14日再宣布，開放至2000名觀眾入場。台南棒球場16日迎接首場周末賽事，台南市長黃偉哲邀球迷進場感受現場看球的熱情與感動。

黃偉哲表示，COVID-19肆虐全球，值此時刻，中華職棒能夠開放民眾進場，證明台灣防疫成功、走在世界先鋒，除了感謝中央、地方通力合作，做好防疫工作，也要感謝民眾配合，才能在做好防疫作為前提下，享受體育賽事及各項活動。

台南市體育處表示，今日起一連5天在台南統一獅主場開打的賽程，是自疫情爆發以來首度周末開放球迷入場及飲食的比賽，台南球場已做好萬全準備，歡迎觀眾入場為球員加油。

中央疫情指揮中心在保持社交距離、實名制、固定座位、飲食衛生、進出動線、建立監督機制及疫情保留原則等六項前提下，同意中職開放千名觀眾入場。由於觀眾配合情形良好，進而同意開放入場觀眾至2000人，對球迷來說無疑是一大福音。

針對明日賽事，中華職棒呼籲球迷進場後仍須配合配戴口罩，並採固定坐位；此外考量用餐需求與衛生問題，場內開放觀眾飲食，但以場內所販售之餐盒及飲料為主，觀眾不得攜帶外食入場；同時同意親子座安排，讓家長能就近照顧家庭成員，使觀賽環境更友善。

(中時 )