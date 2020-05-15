狀元廣場結合大甲文昌祠意象，並設置狀元榜單牆，讓信眾掛祈福卡，祈願金榜題名。（王文吉攝）

大甲文昌祠旁空地的日式宿舍歷經火災肆虐已無使用功能，立法院副院長蔡其昌爭取1300萬元經費，打造狀元廣場。蔡其昌、市議員施志昌、孔門里里長蔡憲龍15日出席完工啟用典禮，齊享狀元湯圓，也祝福即將到來的國中教育會考順利，學子們都能金榜題名。

蔡其昌表示，狀元廣場從2015年努力至今終於完工，狀元廣場投入1300萬元打造，第一期拆除舊宿舍、基地整治，第二期進行文昌祠意象整合、景觀綠美化等。未來跟古蹟文昌祠結合，成為文昌祠整體觀光範疇。

施志昌也說，文昌祠每到考季便有許多家長帶著孩子來祭拜孔子，狀元廣場有設置狀元榜單牆，大家祭拜完孔子後也能在此寫下心願、放上祈福小卡，祈求我們的孩子們金榜題名。

蔡憲龍提到，狀元廣場原是文昌國小管理的教職員宿舍，早期電線走火引發火災後便成為地方治安死角，經過蔡其昌團隊的努力，將土地撥用移交給大甲區公所管理，同時也爭取中央經費挹注，才有今天狀元廣場的誕生。

狀元廣場以文昌祠的古蹟景觀延伸為主題，結合地方信仰，在旁增加古代科舉考試放榜張貼的榜單牆，別具文化傳承意義。第一期經費800萬元由交通部觀光局全額補助，第二期約500萬元由中央補助及台中市觀光旅遊局自籌。

(中時 )