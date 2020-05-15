疫情趨緩，為舒緩國人近幾個月來對於旅遊的期待，長榮航空直營旅行社長汎假期特別與米飯旅行社創辦人暨知名旅遊達人－工頭堅聯手，共同規劃以「馬祖老酒」為主題，針對喜愛品酩的族群，打造頂級的「【酒鬼特別版】藍眼淚季節探索馬祖經典酒款」離島特色行程，首發團將於5月28日出發，由工頭堅親自帶隊導覽，名額只限20位，首發團特別優惠三天兩夜每人只要NT$14,999起。

長汎假期表示，「【酒鬼特別版】藍眼淚季節探索馬祖經典酒款」行程內容，將可以欣賞到馬祖著名的藍眼淚自然景觀，以及造訪保存良好的歷史遺跡。旅遊達人工頭堅一向以深度主題旅遊企劃見長，近期更致力於發掘各地飲酒文化，這趟旅程將由工頭堅親自領隊，搭配當地優質導遊，以深入淺出的方式認識「馬祖老酒」文化，以及品嚐各式當地好酒及美食，是喜愛品酩民眾不容錯過的特色行程。

長汎假期此次規劃的品酩行程，將安排進入八八坑道，了解當地如何以窖藏古法蒸釀出別具特色的老酒及高粱，也網羅多戶的私釀美酒，安排旅客探尋馬祖特有的「家釀」文化，並且在行程中安排品嚐榮獲2020 SFWSC美國舊金山世界烈酒大賽之雙金牌獎（Double Gold Medal）的陳年高粱、各式當地酒品、老酒麵線及創意料理老酒豆花，也會讓旅客進入釀酒工作坊，親自體驗釀一壺自己專屬的醇美老酒。

長汎假期在三天兩夜的行程當中，在南竿特別安排入住以軍事碉堡改建而成的民宿－55據點，讓旅客深度體驗、感受特有的軍事文化，在完成一天的行程後，晚上於民宿屋頂露台上，即有遼闊的視野，可以盡賞海灣壯觀藍眼淚美景；在北竿則安排入住世界上保存最為完整的閩東石屋聚落，素有「馬祖地中海」的北竿芹壁，在夕陽西下襯著美景，三五好友一起享用午茶、閒話家常，更是人生一大享受。

長汎假期繼馬祖限定版品酩行程，未來將會繼續與工頭堅以及米飯旅行社合作，陸續推出金門、澎湖等更多與品酩或是美食有關的特色旅遊產品，共同探索不同風貌的離島旅遊，更多旅遊產品訊息請至長汎假期網站查詢或洽全省各大門市，手刀報名即刻預約台灣限定版的品酩行程，開啟醺然歡樂好時光。

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(中時 )