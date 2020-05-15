北市法務局提供錢櫃受害者及死者家屬求償途徑及差異比較表，議員應曉薇15日質疑，內容故意彰顯走法律途徑困難度，國賠也輕輕帶過，也未告知受害者簽署和解書須放棄民刑事告訴權，更未提到錢櫃應負的責任與義務，不滿北市竟幫錢櫃當和事佬，到底在怕什麼？此外，應也指出錢櫃林森店2月違法裝修天花板，卻沒有申請，恐與破壞防火區劃有關，要求市府送檢方調查。

北市府上周舉辦錢櫃受害者法律權益保障說明會，應曉薇指出，受害者反映諮詢律師不斷引導朝和解方向，並未說明如何向錢櫃提起訴訟及對北市府提出國賠。

在應曉薇要求下，法務局昨提供法律意見，包含調解、和解、國賠、團體訴訟，讓受害者與死者家屬知悉求償方式與途徑以維護權益。

不過，應曉薇發現，各類求償途徑說明及差異比較內容仍是避重就輕，更故意彰顯走法律途徑的「困難度」，國賠輕輕帶過，也未告知受害者簽屬和解書須放棄民刑事告訴權，更未提到錢櫃公司應負的責任與義務。

應曉薇痛批，錢櫃董事長練台生至今連一句道歉都沒有，北市府竟一點同理心都沒有，一直強調提起訴訟耗時，還要民眾自己舉證，沒有保護受害者，這就是在幫錢櫃當和事佬。

此外，應曉薇指出錢櫃林森店在2月違法拆天花板沒有申請，恐怕已破壞防火區劃，她要求市府把資料送檢方。

對此，法務局消保官楊麗萍說，求償方式與途徑將再補充、補強內容。北市建管處長張明森指出，室內裝修可另案或併案申請，當時只是在拆天花板。

(中時 )