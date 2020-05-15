川普豪賭 要靠直覺戰勝新冠疫情連任 15:572020/05/15 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國總統川普14日視察賓州醫療物流公司Owens & Minor後發表談話的神情。（美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 川普認為拚經濟，重新開放美國，才能讓他邁向勝選。 美國總統川普向來以個人直覺自豪，如今他不顧美國新冠肺炎驚人的確診與死亡人數，還有專家苦口婆心的建議，打定主意，執意要開放美國。 而他所憑藉的，就是打贏2016年選戰的直覺。他認為，靠著這利器，將可度過新冠肺炎大流行的衝擊，讓他再做4年。然而，CNN新聞網15日分析指出，在川普的盤算下，不顧科學，倉促開放經濟，美國死的可能遠不只目前的8萬多人。 (中時電子報) #川普 #美國 #總統大選 #新冠肺炎 #武漢肺炎 #疫情 #直覺 #豪賭 #贏 也許您會感興趣 國際熱門新聞 男大生遊北韓竊金正恩海報！勞改17月腦損亡 法院下令公開7億凍結資產 - 國際 川普豪賭 要靠直覺戰勝新冠疫情連任 - 時事 金正恩再神隱 撤換情報和護衛頭子 - 國際 與金正恩嗨翻 小蟲曝北韓瘋狂夜 - 國際 金正恩「睡前特殊僻好」曝光！留學愛看性虐A書 老爸氣炸羞恥拖回北韓 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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