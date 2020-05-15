川普認為拚經濟，重新開放美國，才能讓他邁向勝選。

美國總統川普向來以個人直覺自豪，如今他不顧美國新冠肺炎驚人的確診與死亡人數，還有專家苦口婆心的建議，打定主意，執意要開放美國。

而他所憑藉的，就是打贏2016年選戰的直覺。他認為，靠著這利器，將可度過新冠肺炎大流行的衝擊，讓他再做4年。然而，CNN新聞網15日分析指出，在川普的盤算下，不顧科學，倉促開放經濟，美國死的可能遠不只目前的8萬多人。

(中時電子報)