由台北市仁愛國中主辦、威盛(2388)提供技術支援的一系列數位學習線上公開觀課實施計畫，於今(15)日正式開課，此活動主要是為配合十二年國民基本教育課程綱要實施，在主題跨域課程中連結真實生活情境與問題、融入新興科技與優質資源，培養學生核心素養及學科橫向整合與實作能力。

威盛全球行銷副總Richard Brown則表示，威盛在AI數位化領域一直不斷耕耘，在世界各地不論是科技或地球環境快速變化的同時，身為AIOT科技發展企業，有更大的使命期許在科技創新下，培植下一代的教育體系，都擁有更豐富的AI自造數位應用的能力，除了強化國際競爭力，更是讓孩子擁有快速應變的生存能力，不論是從醫療、生技、環境保育、或消費經濟面，透過AI應用，達到真正提升國家產業競爭力。

本套課程內容採用威盛最新AI視覺感測器Pixetto，透過威盛Pixetto視覺感測器做機器學習示範，在整個感測體驗過程中包括顏色偵測體驗，顏色組合偵測體驗及人臉辨識體驗，最後是物體追蹤體驗。綜合這些感測體驗的功效，讓全體同學分組各自發揮其相關應用，各組同學都有不同的想法應用出來包括如何幫助老人在過馬路時安全的辨識輔助，還有獨居老人的家居健康，更有許多老人運動時可以協助辨識的安全機制，另外，有眼鏡輔以辨識功能等等非常有創意的思維，預期透過AI自造教育，可以幫助孩子從利人的角度，發展出更多好的AI應用落實在生活當中，也能同時學習到團隊與自我的成長。

(時報資訊)