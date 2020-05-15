民進黨立委蔡易餘提案修憲、刪除《中華民國憲法增修條文》與《兩岸人民關係條例》中「國家統一」字眼。但民進黨團總召柯建銘曾表態，尊重立委提案，不過修憲議題須由黨團提案為主，兩岸問題又是重大議題，必須審慎以對。對於蔡易餘最終妥協撤案，時代力量表達感到萬分遺憾，痛批民進黨「選前芒果乾，選後撤提案」，對於台灣未來走向，呼籲蔡總統520就職時講英楚。

時代力量臉書指出，這項攸關台灣國家未來定位的重大提案絕對值得在國會殿堂經過朝野嚴肅且充分的討論，而不是因為柯總召的個人意志，讓這項重大議題失去討論的機會。

時力表示，民進黨在蔡英文總統520連任就職撤案，難道是告訴國際，台灣沒有勇氣與決心追求裡獨立國格，眼睜睜看著國家定位倒退嚕？台灣在新冠漢肺炎抗疫中得到全世界的肯定矚目，此刻正值台灣本土認同高漲的時刻，結果民進黨政府卻連大聲說出「我們不想跟中國統一」的勇氣都沒有？

修憲案必須由個別委員聯署提案、不能由黨團提案，過去時力的18歲公民權、增修條文刪除「因應國家統一前」等修憲案也因執政黨杯葛，連署委員不足而無法成案，因此時力透過支持蔡易餘委員的原先提案。但遺憾地是，民進黨在總統連任就職前夕，撤回了這項理應由朝野共同商討的重大提案。

時力表示，不驚訝執政黨撤案、拿台灣主權議題做為表態的工具，蔡易餘聲稱「配合政府既定政策」決定撤案，質疑「既定政策」為何？如果不是選前高喊的「芒果乾」，那就請蔡總統在520就職演說中，向全體國人說清楚台灣國家定位問題。

(中時 )