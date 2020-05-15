國安人士透露，副總統當選人賴清德在20日就職，他的官邸將取名為「萬里」，日後通稱為「萬里」寓所，主要以其故鄉新北市萬里命名；不過國安人士強調，一切定名都要等到就職當天，賴清德正式批完核准公文後，警衛室名稱才會正式定案。

據了解，正副總統官邸的名稱由當選人決定，國安局的維安代號會隨之改變。如前總統李登輝官邸名稱為「大安」、李元簇官邸為「崇實」、連戰官邸為「敦化」陳水扁的官邸是「玉山」、呂秀蓮官邸是「仁愛」、總統馬英九是「中興」、吳敦義是「和平」、蔡英文官邸是「永和」、陳建仁官邸是「平安」。

不過警衛室名稱定名後沒有規定不可改變，一切隨官邸主人意願。例如副總統陳建仁由於是天主教徒，他的官邸一開始取名為「 聖家」，後來又變更為「平安」。

國安局特勤中心表示，警衛室代號取意不同，往往展現當時的國情 、執政目標，以及歷任總統的治國風格和理念。

(中時電子報)