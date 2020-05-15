東陽前四月每股稅前淨利0.56元 16:102020/05/15 工商 陳信榮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 東陽（1319）自結4月合併稅前淨損1.13億元，其中包含單月認列匯兌損失4,805萬元，遠遜於去年同期稅前淨利2.17億元的表現。累計前四月合併稅前淨利2.73億元、年減67.03％，每股稅前淨利0.56元。 東陽表示，4月出現虧損，主要是因4月新冠肺炎疫情大流行，全球封城鎖國、經濟活動停滯所致，訂單、營收大幅減少，導致獲利表現不佳。東陽將持續開發新產品，加速產品認證，做好準備，待疫情緩和後，市場動能恢復，就可恢復營運榮景。 (工商 ) #全球 #東陽 #每股稅前淨利 #四月 #合併稅前 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫情爆發後 全球行動數據成長2成 04:102020/05/12 產業．科技 疫情發威 汽車零件商業績全倒 04:102020/05/12 證券．權證 華南金控 4月營收出爐 04:102020/05/12 國際大事 NB需求熱 樺晟後市可期 04:102020/05/13 產業．科技 熱門股－東陽 量增價揚短多氣盛 04:102020/05/13 證券．權證 全球救經濟 多重資產穩中求勝 04:102020/05/13 投資理財 《台北股市》MSCI台股權重 3大市場指數全遭調降 12:162020/05/13 財經 《其他電子》金寶新總經理陳威昌出線 17:392020/05/13 財經 建快捷通道 助兩岸經濟復甦 04:102020/05/15 論壇廣場 創意配息5元 今年營運可期 04:102020/05/15 證券．權證 財經熱門新聞 庫克揮大刀 老謝：台灣百億神秘富豪慘了 - 財經 美企供應鏈真的掰了？川普追殺1年 華為手機最新狀況曝光 - 財經 台積電赴美幫了北京！美媒爆陸大廠撿到槍 - 財經 張忠謀1句神預言 料中台積電亂世命運… - 財經 台積電赴美贏過鴻海！美媒驚爆內幕 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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