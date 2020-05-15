東陽（1319）自結4月合併稅前淨損1.13億元，其中包含單月認列匯兌損失4,805萬元，遠遜於去年同期稅前淨利2.17億元的表現。累計前四月合併稅前淨利2.73億元、年減67.03％，每股稅前淨利0.56元。

東陽表示，4月出現虧損，主要是因4月新冠肺炎疫情大流行，全球封城鎖國、經濟活動停滯所致，訂單、營收大幅減少，導致獲利表現不佳。東陽將持續開發新產品，加速產品認證，做好準備，待疫情緩和後，市場動能恢復，就可恢復營運榮景。

(工商 )