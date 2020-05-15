永豐餘投控今（15）日舉行線上法說會，宣佈董事會12日通過永豐餘消費品實業、永豐餘工業用紙預備在台上市計畫，將於6月22日股東會提請全體股東支持。這是近期繼2017年申豐特用應材上市、2019年通過永道射頻技術在大陸上市申請案後，永豐餘旗下子公司再進軍資本市場。

永豐餘副總殷國堂表示，永豐餘將陸續推動經營成熟之子公司規劃上市，透過多元籌資管道，支持各子公司加速轉型成長。隨著子公司上市，回收資金，實現長期投資利益，並活化資金配置，重新投入培育新事業，以提升整體投控經營績效，持續創造股東合理投資價值。

永豐餘第一季合併營收161.92億元，受疫情影響，大陸春節延後開工，全球市場需求減緩，營收年減6.8％，但由於長期多元投資組合，服務客戶及產業面向廣，第一季營業淨利仍達9.16億元，稅後淨利歸屬本公司業主6.35億元、年增4.24倍，創2003年以來同期次高，累計每股盈餘0.38元。

第一季雖先有大陸防疫停工及後續全球各地陸續緊急狀態影響，然台灣疫情控制領先全球，永豐餘工紙紙器需求有急單支撐持穩，消費品事業群則因民眾防疫需求，紙品、潔品需求走揚；轉投資的申豐特用應材，則全力供應全球醫療用乳膠產品，營收獲利同步提升。

(工商 )