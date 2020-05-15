中央流行疫情指揮中心15日針對新冠肺炎疫情進行說明，其中指揮官陳時中面前擺了8顆芭樂，象徵著連8零確診同樂，讓民眾不禁會心一笑，而這些芭樂並非燕巢而是高雄的甲仙小農所種植。

衛福部長陳時中在15日的防疫例行記者會中指出，因疫情控制得當，今天已經是連八零確診，當然也沒有什麼新聞能講，不過面前擺了8顆芭樂格外突兀，陳部長表示，芭樂代表著連八樂，也是說大家這8天都很快樂。

同時在會中介紹，這8顆芭樂都來自高雄甲仙的小農，8顆芭樂每顆的大小及樣子都不同也代表著台灣的多樣化。

因父母親年事已高，潘啟彬才在88風災後返鄉務農分擔壓力。（圖／潘啟彬提供）

本刊調查，其實這8顆芭樂都是由高雄甲仙的潘家小農所種植，13日時，潘家小農透過高雄市醫事檢驗師公會理事長賴信亨的協助，將自家所種植的300公斤芭樂分送到各個第一線的醫檢師的手中，但賴信亨卻自謙地說：「我只是讓潘家小農的愛有著落」。

而15日時，潘家小農的芭樂竟直接出現在陳時中的面前，小農潘啟彬表示，因為零確診已經好幾天，所以才想到第八天零確診，可以用芭樂來象徵，日前就將3箱芭樂寄到衛福部，沒想到今天就能看見。

潘啟彬說，目前甲仙的芭樂品質幾乎不輸燕巢的芭樂。（圖／潘啟彬提供）

而事實上，潘啟彬並非一直以來就是小農，在2009年的88風災前潘啟彬一直都在高雄的金弘笙汽車百貨擔任維修員，但在風災後想到父母親年歲已高，且山區在風災後相當危險，就辭去工作返鄉務農，並創立「小農便利商店」，讓民眾能夠買到最新鮮的農產品。

(中時電子報)