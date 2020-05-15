美國總統川普揚言切斷美中關係，美中貿易風險加大，致使投資者因國際關係緊張而觀望，韓元兌美元下跌，然投資者也樂觀迎合未來全球更多的經濟開放。

周五南韓KOSPI指數在整個交易日經歷上下小幅震盪，收盤小漲2.3點或+0.12%，為1927.3點。

分析師認為，全球油價的反彈鼓舞了市場情緒，但美中發生貿易糾紛的可能性越來越高，致使上下震盪。

外資在周五賣超4720億韓元，然散戶買超2230億韓元，機構投資人買超2410億韓元。

三星電子小跌0.31%，報47850韓元，SK海力士漲1.61%，報81900韓元，LG電子漲0.37%，報54400韓元。

現代汽車持平在92300韓元，起亞汽車升1.39%，報29100韓元，現代Mobis增1.77%，報172500韓元。

債券價格漲跌不一，三年期國債收益率上升0.5個基點，來到0.874%，基準五年期政府債券下滑0.4個基點，來到1.118%。

(時報資訊)