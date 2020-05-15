鴻海（2317）今（15）日召開線上法說，董事長劉揚偉表示，隨著防疫衝擊逐漸消除，以及企業、運算、元件與其他等3類產品線恢復成長動能，預期首季營運將落底，第二季營收可望季增逾15％、但年減個位數百分比。

劉揚偉表示，疫情自3月下旬起對需求面產生巨大衝擊，由於短期景氣及需求能見度有限、市場高度不確定性下，無法對下半年營運展望作出明確判斷，目前預期短期將使全年營運展望微幅下修，但就長期而言，對集團現有產品及發展領域競爭力仍具信心。

劉揚偉表示，由於疫情快速擴散，各國紛紛實施隔離措施防疫，造成經濟活動停擺、高失業率影響民眾消費需求，但企業及政府推動在家辦公、在家學習政策，進一步帶動雲端辦公與線上教育需求，使集團營運獲得新成長動能。

對於四大產品線第二季展望，受惠在家辦公及線上娛樂需求增加，鴻海預期伺服器、網通的企業產品營收可望季增逾15％、年增逾10％。電腦、平板等運算產品亦同步受惠上述需求增加，營收可望季增、年增逾15％。

而元件及其他產品方面，鴻海預期受惠光學鏡頭模組出貨增加，第二季營收可望季增逾15％、年增逾10％。僅智慧手機、電視、遊戲機的消費暨智慧產品持續疲弱，營收估季減個位數百分比、估年減逾15％。

針對集團目前全球廠區概況，劉揚偉指出，中國大陸所有主要廠區均已恢復正常，越南廠區正常運作，東北亞、東南亞、歐洲、北美洲均運作正常，僅少數辦公司依規定採居家辦公。墨西哥廠區僅因1廠區停工，印度則預計17日起陸續解封，將按規定申請復工。

劉揚偉表示，鴻海集團的新產品布局未受太大影響，與裕隆、華創新設的合資公司籌備及研發時程均按計畫進行。集團也持續強化潔淨能源，目前集團太陽能總發電量約253兆瓦，未來2年預計新增210兆瓦。同時，在3+3的新領域方面，各子公司均在擅長領域發展。

(時報資訊)