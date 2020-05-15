台灣線上零售業龍頭富邦媒(8454)momo受惠於新冠肺炎疫情引爆網路購物需求，旗下網路購物扮演營收成長火車頭，今年1至4月營收年增率達35.3%，佔比突破90%，富邦媒亦持續布建倉儲以強化庫存能量，今年第1季momo主倉與衛星倉數已達23座，目標是今年底朝30座邁進，南倉也預計於下半年動土。

109年宅經濟崛起，促動消費行為的轉移，推升momo營運表現，第1季合併營收151.1億元，年增28.7%，每股盈餘3.16元，年增11.6%，同步創下歷年同期新高，其中網路購物扮演營收成長的火車頭，累計今年1至4月營收年增率達35.3%，佔比突破90%；耕耘數年的品牌策略，也為今年營運強力助攻，第一季專櫃品牌業績年增最高達3倍；4月接續迎來母親節美妝品牌買氣，指標品牌蘭蔻業績年成長突破5倍，另外像是契爾氏、資生堂、植村秀、伊麗莎白雅頓等專櫃品牌亦衝出最高3倍成長佳績。

新冠肺炎疫情下突如其來爆量訂單，也考驗momo備貨與物流的實力；富邦媒momo持續布建倉儲以強化庫存能量，於疫情第一時間可廣納優質商品入庫銷售，提升momo可接訂單的處理能量。

截至今年第1季，momo主倉與衛星倉數已達23座，而momo商品分倉策略的成效，已做到整體性的貨量南北分流，透過大數據提供之參考資料，商品入庫可直接配送至各地衛星倉，加上主倉與衛星倉間相互串連運作，以提升物流效能，momo倉儲布建藍圖仍持續拓展，至今年底將朝30座邁進，南倉也預計於下半年動土。

隨著營業規模增長，富邦媒momo思考如何強化會員服務的範疇，自108年momo積極串聯集團資源，也帶來了正向的回饋，包括與台灣大myfone全台800家門市合作，為消費者拓展取貨的便利性、提供3C專業服務，加上門市App行銷推廣，也有助於momo拓展新客群，截至今年4月已帶來逾12萬的新客數；momo購物網會員消費滿額，次月提供MyMusic免費聽回饋，自服務上線至今開通數約達4萬人；momo富邦聯名信用卡5%無上限回饋的好康，推升持卡同一群人年後訂單價成長13%。momo透過聯名卡已為會員經濟帶來顯著的槓桿效益。

富邦媒今天舉行股東會，富邦媒旗下通路包含momo購物網、摩天商城、電視購物及型錄，108年合併營收為518.3億元，年增23.4%，創下歷年新高，全年歸屬於母公司業主稅後盈餘為13.9億元，每股盈餘為9.95元；還原一次性所得稅利益後，108年度每股盈餘為9.75元，今天股東會通過每股配息8.5元，共計發放約11.9億元現金股息。

展望今年，富邦媒表示，公司將以「科技的momo，服務的momo」為營運轉動的齒輪，除持續升級齊全商品服務力，擘劃超越消費者期待的物流服務藍圖，精進客戶回應之服務，並以大數據、AI、自動化等科技做為服務升級的加速引擎，以期持續擴大市佔率，引領產業服務向上提升。

(時報資訊)