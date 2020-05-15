從學界轉戰政壇，在科技部服務將近40個月，創下任期最長的科技部長陳良基。此次內閣總辭，陳良基不再續任。廣達(2382)和華碩(2357)董事長今天均表示不捨。廣達董事長林百里表示，陳良基部長要離開非常不捨；華碩董事長施崇棠也重申，懂得的人，都知道陳部長做得非常好，是一位很優秀的部長，非常不捨。台灣大(3045)董事長蔡明忠則表示，相信陳部長「服完兵」（指擔任科技部長期間）回到學術界會做出更大的貢獻。

由科技部推動，國家實驗研究院國家高速網路與計算中心（國研院國網中心）攜手華碩(2357)、廣達(2382)、台灣大(3045)共同打造之臺灣杉二號超級電腦及臺灣AI雲，迄今三年有成，已助益許多科研與商業應用。

為領航產業升級，政府與產業共同組成的AI國家隊再度合體出擊，共同宣布將在技術深化與產業服務方面繼續攜手合作，為延續國家科研成果、建立永續營運模式樹立成功範例，共同建構臺灣的AI產業生態系。

國家實驗研究院今天假台北市科技大樓二舉行「AI國家隊三年有成 強棒出擊！」記者會，出席貴賓包括科技部陳良基部長兼國研院董事長、科技部許有進政務次長、國研院王永和院長、國研院國網中心史曉斌主任、華碩施崇棠董事長、廣達林百里董事長、台灣大哥大蔡明忠董事長等人。

華碩董事長施崇棠表示，中美貿易戰和新冠疫情，讓人們有了全面醒思，上帝正透過一隻神妙之手，推動數位轉型、AIOT，以致於智聯網的完成，建構以消費者為中心的新數位經濟。在這場轉型中，沒有任何產業和國豕可以置身事外。

台灣大董事長蔡明忠指出，新世界促成數位轉型加速發展，AI高速運算和雲平台，台灣準備好了。後疫情的新世界面貌，大家對新常態要習以為常，台灣H2將進人新5G時代，數位轉型加速。台灣可以Selfreliance自已靠自己，也相信陳部長服完兵回到學術界會做出更大的貢獻。

(時報資訊)