電信三雄今(15)日公布開賣新款iPad Pro，搭配1399元方案，iPad Pro 11吋(128GB)WiFi版台灣大、遠傳購機價皆為9900元，中華電則為11790元，全新第四代iPad Pro 配備Liquid Retina顯示器、A12Z仿生晶片，以及專業相機並支援Apple Pencil與全新的巧控鍵盤，其效能媲美筆電，是所有iPad系列中規格、技術最強大的產品。

中華電(2412)今(15)日起陸續於全台500多處指定iPad銷售服務據點，正式開賣全新iPad Pro(Wi-Fi)及iPad Pro(LTE)版，全新iPad Pro搭配中華電大4G購機方案，月繳1399元，綁約36個月，iPad Pro 11吋(128GB)WiFi版購機價11790元，若搭配行動VIP最高再折5000元，就可以享購機價格6790元，還有Hami書城月讀包前3個月。

台灣大(3045)今日起在全台myfone門市、官網及電商雙雄momo購物網與myfone購物陸續開賣，搭配台灣大4G飆速專案，月付1399元，綁約36個月，iPad Pro 11吋(128GB)WiFi版購機價9900元，另外，醫護人員至5月底前憑證購買新款iPad Pro，搭配999元以上指定專案，可再享折價2000元優惠。

遠傳方面，搭配遠傳絕配平板月付1399方案，iPad Pro 11吋(128GB)WiFi版購機價格9990元，還能加碼獲贈1500元的friDay購物金，搭配遠銀、台新及玉山銀行指定信用卡，購機還可再折1000元，拿iPad舊機來遠傳購買新機，最高還可享萬元折扣。

新款蘋果iPad Pro有11吋與12.9吋兩種螢幕，提供128GB、256GB兩種容量，效能媲美筆電，是所有iPad系列中規格、技術最強大的產品，新款iPad Pro首度採用雙鏡頭設計，除了原有1200萬像素鏡頭外，再加上1000萬像素「超廣角鏡頭」，並搭載LiDAR光學雷達掃描儀，能提升用戶AR(擴增實境)的體驗與運用，至於在選配鍵盤部份，新款iPad Pro使用全新巧控鍵盤，並重新打造觸控板，讓文書處理更方便。

(時報資訊)