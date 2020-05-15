何嫌潛入雲林縣北港一金香舖偷神明金牌。（被害人提供）

何姓男子14日晚潛入雲林縣北港鎮某金香舖，偷走神明身上金牌，被害人將監視器影片PO上網，經網友肉搜，不到10分鐘身分就曝光，警方全力逮人。

何姓竊嫌昨晚約10點多，由莊姓友人騎機車載往該被害金香舖，趁店內無人，毫不掩飾地入內，並偷走神明身上金牌逃逸，獲行全被店內和附近監視器拍下。

被害人發現報警外，也把監視影響PO上網，經熱心網友肉搜約10分鐘，兩嫌身分隨即曝光，警方清查出兩男是慣竊，全面追緝中。

(中時 )