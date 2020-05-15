男偷走神明金牌 10分鐘肉搜曝光 16:222020/05/15 中時 許素惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 何嫌偷神明金牌被監視器錄下。（被害人提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 何嫌潛入雲林縣北港一金香舖偷神明金牌。（被害人提供） 何姓男子14日晚潛入雲林縣北港鎮某金香舖，偷走神明身上金牌，被害人將監視器影片PO上網，經網友肉搜，不到10分鐘身分就曝光，警方全力逮人。 何姓竊嫌昨晚約10點多，由莊姓友人騎機車載往該被害金香舖，趁店內無人，毫不掩飾地入內，並偷走神明身上金牌逃逸，獲行全被店內和附近監視器拍下。 被害人發現報警外，也把監視影響PO上網，經熱心網友肉搜約10分鐘，兩嫌身分隨即曝光，警方清查出兩男是慣竊，全面追緝中。 (中時 ) #10 #身分 #神明 #金牌 #監視器 也許您會感興趣 推薦閱讀 網傳解放軍試飛轟-20 解放軍空戰能力將大幅提升 00:312020/05/11 兩岸 董念台懸賞百萬「教育」檢警惹議 須受法治教育10小時 10:152020/05/11 社會 台東海巡隊隊員落海 送醫不治 11:582020/05/11 社會 美國軍事雜誌分析 殲10C勝過F-16V 22:142020/05/11 軍事 有玄機！身份證尾數有這些數字…10個9個富 09:032020/05/12 社會 防疫家居芳療日常 精油舒緩心情需注意這4關鍵 10:052020/05/12 美妝 世界最佳機場樟宜8連霸 桃機退步至18名 13:032020/05/12 生活 想保持冷靜 10秒眼球運動能做到 16:472020/05/13 生活 川普點名赴美設廠？專家曝台積電打趴這家 13:302020/05/13 財經 換發數位身分證大變革 小規模試辦半年、徵賞金獵人 17:222020/05/14 政治 社會熱門新聞 北市傳隨機砍人！男凌晨騎車遭刺脖 割喉女殺人未遂送辦 - 社會 崩潰了！2寶媽批人夫「1年只噴5次」 又愛「蒐集爆乳公仔」判離 - 社會 酒店妹「不賣身」 男友找兄弟一試破功還暈船 - 社會 基隆河6號水門又現浮屍 本周第5具民眾毛骨悚然 - 社會 顏清標次子捐肝救父 美女老婆又被想起 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。