戰遊網旗下線上海洋戰略遊戲《戰艦世界》的家用主機版《戰艦世界：傳奇》今（15日）正式發表2.3版本更新，推出全新活動「太平洋之劍」(Sword of the Pacific)，完成活動將能獲得VII階加值驅逐艦夕立號 (Yūdachi) ，玩家另能透過全新Bureau功能首度解鎖三艘高階加值戰艦，俄羅斯主力艦也將於2.3版本中正式脫離搶先階段。

2.3版本更新介紹影片（影片取自YouTube/World of Warships: Legends）

全新「太平洋之劍」活動總共有90個階段，玩家有五週的時間完成，過程中將有機會獲得助推器、消耗品等豐富獎勵，順利完成活動後還能獲得一艘VII階加值驅逐艦夕立號 (Yūdachi) 。夕立號是曾參與太平洋戰場上的一些重要海戰，最終在瓜達爾卡納爾島戰役中被摧毀，在遊戲中擁有出色的魚雷與魚雷裝填助推器消耗品。

2.3版本更新中，全新Bureau功能將首度登場，玩家只要每日登入遊戲並完成戰鬥，就能透過此新功能來研究船艦、獲得獎勵並解鎖Yamato、Großer Kurfürst以及Alaska等三艘獨特並強而有力的高階加值戰艦。日本大合號主力艦 (Yamato) 的主炮口徑約46公分，很適合中距離或遠距離戰鬥。德國大選帝侯主力艦 (Großer Kurfürstexcels) 優良的裝甲防護則適合近距離戰鬥。三艘高階戰艦最特別大概就是Alaska巡洋艦，主炮口徑約30公分，是遊戲中主砲口徑最大的巡洋艦。

另外，2.2版本進入搶先階段的俄羅斯主力艦將於2.3版本正式脫離搶先階段，意味著玩家將能於遊戲中正式收藏完整的俄羅斯艦隊，包括俄羅斯科技樹中最先進的VII階Vladivostok。相較於近距離戰鬥，俄羅斯主力艦在遠距離比較不佔優勢、準確度較低，無法發揮極高的效率，但它們裝甲量大，能為戰鬥帶來了許多火力。能進行一定程度的破壞性攻擊。

最後，2.3版本更新也釋出了Greece、Northern Waters 還有Crash Zone等三張全新地圖，僅適用於高階戰鬥。

(科技)