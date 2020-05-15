星宇自3月28日開始客機載貨運務，累計到5月底將飛出57個航班，主要飛澳門與檳城，來回班班滿載，收入夠支付油料、人事與機場起降等變動成本，有利現金流，也讓機師可以累積飛行時數，不會因較長時間停飛需要辦理重訓。

星宇公關長聶國維指出，公司A321neo客機，機腹加行李艙單趟可載貨5到6噸，來回都滿載，另一個航點峴港，因為是旅遊航點，沒飛貨運航班。星宇航空檳城線自3月28日起，澳門線自4月1日起以客機充當貨機，承包貨運任務，由於目前航空燃油價格低廉，貨運運價也高，收入足以支付變動成本。

星宇已決定6月起逐步恢復客運航線，JX205台北-澳門/JX206澳門-台北預計於6月1日起，每週二、五、日飛航；JX721台北-檳城/JX722檳城-台北則於6月11日起，每週四飛航；峴港航線則暫停至6月30日，宿霧航峴暫定7月1日開航，實際狀況要看疫情發展，下半年還預計增開東南亞與日本航線。

(工商 )