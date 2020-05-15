台中市府尊重議會決議，將聆聽多元意見、公平處理，振興海線觀光。（盧金足攝）

台中市議員賴佳微說，收到保生大帝的托夢，如果能用公務預算興建神像，北區同樣也需要保生大帝的雕像，這樣才能達成宗教信仰的公平。（盧金足攝）

台中市議員林德宇建議，活化大安祖祖園區要有長遠發展，市府應將「大安港媽祖文化園區」改為「大安港地方文化園區」。（盧金足攝）

台中市議員張耀中指出，大安媽祖案從縣市合併的第一屆討論到現在第三屆，議會附帶決議明確表示不得用公務預算興建，最好的方式就是「依法行政」。（盧金足攝）

台灣基督長老教會台中中會今日到市議會戶外廣場進行露天禮拜，訴求希望「大安港媽祖文化園區-媽祖雕像及周邊景觀工程」，不得用公務預算來興建，如強行通過，將串聯全市教會團體連署反對。（盧金足攝）

台中市「大安媽祖文化園區」歷經三屆市長，延宕近十年時間，園區總經費6億多元，但軟硬體設施已竣工完成驗收，卻只有基座沒有媽祖雕像，藍綠議員15日在議會開議時，都表示 媽祖來託夢，議員賴佳微說，保生大帝也來託夢，議會建議市府舉行公聽會，對於園區名稱、內容適當調整，市府尊重議會決議，將聆聽多元意見、公平處理，振興海線觀光。

大安媽祖文化園區是甲安埔居民殷切期盼的重要建設，市府強調「主動解決問題、負責任」的態度，提案編列預算蓋建媽祖雕像及周邊景觀。

市議會定期會今日討論市府提案，包括市議員李天生、林德宇、張耀中、陳世凱、陳政顯、周永鴻、賴佳微、羅廷瑋、朱元宏、江肇國、陳淑華、林汝洲、何敏誠、李榮鴻、陳成添、李麗華、陳廷秀等人均關心大安媽祖文化園區議題。

賴佳微說，她也收到來自甲安埔地區民眾陳情，表示反對編列公務預算去興建雕像，她也收到保生大帝的托夢，如果能用公務預算興建神像，北區同樣也需要保生大帝的雕像，這樣才能達成宗教信仰的公平，才能跟北區民眾以及保生大帝來交代，她也舉出各國設有蓮花造型建築，吸引海內外遊客一遊。

針對大安媽祖文化園區發展，市議員林德宇強調，全力支持甲安埔地區，尤其是大安區的建設與發展，他質疑市長盧秀燕率領的市府團隊，在過去一年四個月以來，為地方發展所做的努力成果掛零。

林德宇指出，市府將前兩屆議會都已經決議的案子原封不動的再度提出，沒有考慮到宗教文化的多元性，對於預算的編列使用及促參方式，也沒有做任何調整或提出新方案。

林德宇建議，若要在已投入預算的狀況下，活化該園區並能夠有長遠的發展，市府應將「大安港媽祖文化園區」這個名稱更改為「大安港地方文化園區」，對園區的內容及促參方式一併提出新的方案，再送進議會來討論，否則以目前的作法實在太不負責任了。

市議員林汝洲認為，盧秀燕接獲在地議員及近60多名里長的意見反映，市府是尊重在地聲音，承擔面對才拿到議會討論，媽祖基座已花6億，最後卻不處理絕不是負責的態度，他建議市府可結合海線的風景區一併規畫。

市議員張耀中指出，大安媽祖案從縣市合併的第一屆討論到現在第三屆，歷經三任市長，議會附帶決議明確表示不得用公務預算興建，市府對與正反意見皆有的情形之下，最好的方式就是「依法行政」。

市議員江肇國說，市府推動心有餘力不足，只把過去大安媽祖雕像重新提出，就像是「剩菜剩飯」還要議會來加熱，換新市長要有新思維，應交由市府重新提案，有助甲安埔未來發展，媽祖是選項之一，不要變成選項的唯一，請市府另尋出路不要原地打轉，在議會討論十年前案子，讓市民情何以堪。

觀旅局長林筱淇表示，大安媽祖文化園區是海線重大觀光建設，完成後可串連海線知名景點，如高美溼地、海洋生態館、大安濱海樂園、梧棲觀光漁港、鰲峰山公園等，帶動甲安埔濱海地區觀光發展，多年來海線居民均期盼園區建設早日完成。

市府說，先前市府以引進民間投資方式進行基座營運規畫利用，但民間潛在廠商經評估後投資意願不高，由於近期市府收到來自大安、外埔、大甲在地約50多名里長共同連署請願，希望市府盡速完成包含雕像在內的整體大安媽祖文化園區建設；對此，市府盼爭取議會支持，解決建設延宕多年問題。

對於部分宗教團體表達不同看法，觀旅局指出，媽祖雕像將成為具備文化意涵的公共藝術品，超越宗教意涵，提升至文化觀光層次，吸引國內外觀光人潮，對於社會多元意見，市府將虛心聆聽，兼顧觀光發展與民眾需求。

該案因多名議員表達正反意見，市議會最終決議依規付委審查，附帶條件請市府蒐集民意，考量甲安埔地區未來發展、地理條件、天然資源特色等因素舉行公聽會，評估將園區名稱、內容適當調整後送委員會審查。

此外，台灣基督長老教會台中中會今日到市議會戶外廣場進行露天禮拜，和平訴求希望市議會審議市府提案有關「大安港媽祖文化園區-媽祖雕像及周邊景觀工程」時，能夠遵守前兩屆議會決議，不得用公務預算來興建，如強行通過，將串聯全市教會團體連署反對。

(中時 )