全球晶圓代工龍頭台積電15日發出新聞稿宣布，在與美國聯邦政府以及亞利桑那州的共同理解和其支持下，有意於美國興建且營運一座先進晶圓廠，用於生產5奈米製程晶片。分析師警告，台積電幾乎成為所有產業要角，各國相爭戰略資源，這包括陸、美，只要這些生產線都外移，台灣安全恐怕成為問題。

台積電表示，規劃該廠區月產能為2萬片晶圓，2021年至2029年投入此專案約120億美元(3600億元新台幣)資本支出，不僅能使台積電為客戶和夥伴提供更好的服務，也為台積電提供了更多吸引全球人才的機會。

台積電指出，此專案對於充滿活力與競爭力的美國半導體生態系統相當具有策略性意義，台積電能在美國境內替其生產半導體產品，同時又能受惠於世界級的半導體晶圓製造服務公司及其生態系統的地理鄰近性。

據《日經亞洲評論》報導，台灣經濟研究所分析師Arisa Liu表示，台積電幾乎成為所有產業要角，各國都想確保關鍵戰略資源，大陸想保護先進製程晶片供貨穩定，美國也想要，台積電必須要有更多智慧才能在兩強之間保持平衡。

分析師警告，如果台積電生產外移，可能削弱台灣安全，台灣的半導體產業在全球經濟擁有重要地位，有如台灣的保險單。

國防安全研究院主管蘇紫雲指出，台灣政府當然希望台積電將最好技術的廠區都留在台灣，這會讓台灣更安全，因為沒有人會想傷害在台灣的先進製程產能，那是許多電子產業核心所在。也有其他業界人士表示，若爆發戰爭，台積電的廠區將是最安全的地方。

(中時電子報)