今年1號颱風「黃蜂」日前登陸菲律賓，由於結構受地形破壞，氣象局表示目前已從中颱減弱為輕颱，明(16)與下周日(17)進入巴士海峽時開始外圍環流將影響台灣，東半部花蓮、台東及恆春半島將伴隨大雨或雷雨，屆時若仍維持輕颱則不排除發布海上警報。下周受梅雨鋒面影響，全台都有強降雨發生機率，要特別注意。

「黃蜂」目前中心位置在北緯14.0度，東經121.8度，位於鵝鑾鼻南方910公里處，以每小時21公里速度，向北北西進行。中心氣壓980百帕，中心最大風速每秒28公尺，瞬間最大陣風每秒 35 公尺，七級風暴風半徑 120 公里，十級風暴風半徑50公里。

氣象局預報員李孟軒表示，「黃蜂」受菲律賓地形破壞，目前已減弱成輕颱，移動路徑偏北北西方向，禮拜天距離台灣最為接近，受颱風外圍環流影響，花東及恆春半島將伴隨大雨或雷雨，其他地區以午後雷陣雨為主，颱風帶來的沈降作用在明日最為明顯，尤其南部地區明天高溫可達37度以上。

颱風在周日後將快速離去或消散，值得注意的是下周二(19)受滯留鋒面與西南風雙重影響下，全台都會出現大雨，這波梅雨鋒面帶來的雨量較為驚人，將出現局部性大雨或豪雨，預計全台降雨會持續到下周六(23)。

(中時 )