34年前一名清秀小女孩，靠著翻唱口水歌爆紅，甜美歌聲征服兩岸三地和東南亞，不過短暫消失演藝圈的她，卻被傳烏龍死訊，至今都有人以為她已經過世，但她卻還好好的，已婚還有個寶貝女兒，她就是有「伴唱小天后」之稱的卓依婷。

5歲登台就爆紅 翻唱百首歌被稱伴唱小天后

卓依婷3歲時拜師學習唱歌，5歲登台演出就紅遍兩岸三地，甜美歌聲征服各年齡層的歌迷，當時是台灣伴唱帶興盛時期，曾翻唱過600首以上的國台語歌曲，如《恭喜恭喜》、《明天會更好》、《生日快樂》、《捉泥鰍》等膾炙人口的作品，有「伴唱小天后」之稱。

說起卓依婷，那可能是很多網友童年的回憶，當年街頭巷尾幾乎放著她的歌，風格有各種類型，但多以柔情甜歌為主，後來到大陸發展，連續十幾年發春假賀歲唱片，有「賀歲公主」稱號，大陸人習慣在大賣場買張賀歲喜慶唱片，「年年都是卓依婷的天下」，好像沒聽到卓依婷的聲音就不算過年，她經常上各省的衛星電視台節目，也唱過中央電視台的元旦晚會。

外型清秀的卓依婷，是當時男女追求的偶像，之後她也參與台語連續劇，成為童星演員，因在電視劇《蓋世皇太子》中，反串皇太子而大紅。事業達到巔峰的她，卻在19歲時突然人間蒸發似的消失演藝圈。

卓依婷被傳死訊多年。（圖/翻攝微博）

消失演藝圈被傳過世 本尊闢謠仍被懷疑

2000年卓依婷發行了第一張國語原唱專輯《天使快醒來》，但因健康因素暫別歌壇，卻沒有對外公布，所以就傳出她過世消息，而烏龍謠言始於當時香港一個叫「卓一婷」的女藝人車禍離世，不少媒體都報導「卓依婷」去世了。

而她因為人在休養，沒有出面解釋，直到2年後復出才闢謠，但由於低調較少曝光，至今都有人以為她已過世，甚至傳出是雙胞胎妹妹代替她出來活動，身份遭到質疑的她，為了證實自己確實是卓依婷，還要拿出護照「驗明正身」，就連一些演出單位也要她在宣傳單上註明「如非本人，願負相關責任」的承諾。

卓依婷也在社群發文，強調「我沒死，活的健康，還有好多事想做，我一直都在」，並多次解釋自己沒妹妹。卓依婷復出後，仍持續唱歌，她更被稱為大眾型歌手，歌迷號稱「上到九十九、下到剛會走」。

卓依婷現已結婚生子。（圖/翻攝微博）

低調結婚歸於平淡 專心相夫教子

2013年卓依婷低調結婚，直到2016年才傳出婚訊，她的先生是圈外人，婚後她重心幾乎放在家庭，偶爾才出來開演唱會，和丈夫女兒過著幸福生活。她從當年的四處傳唱到現在歸於平淡，卓依婷說，人生注定有起伏，現在她已經看開，而唱歌，對她來說是一輩子的事。

(中時電子報)