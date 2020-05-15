勞動力發展署中彰投分署台中就業中心結合公私部門，推出「三合一防疫措施」，包括配合勞動部推動各項幫助民眾「安心」就業紓困政策、在各服務櫃台增設能夠讓民眾「安全」洽公的各項防疫防護措施，每周一次免費提供給失業民眾領取「幸福麵包」分享，於防疫期間獲得民眾的支持肯定。

台中就業中心位於都會人口密集區域，該中心主任黃瓊瑤表示，該中心4月份進中心人數破5000人，除同仁積極協助民眾就業及申辦各項紓困業務計畫外，為了讓民眾擁有一個安全的洽公環境，該中心在服務櫃台增設了壓克力隔板與手部消毒裝置等設施，讓民眾安心的前往就業中心洽辦業務。

考量民眾在求職期，自身經濟較不寬裕，該中心自去年開始與社團法人台中市多福教育關懷協會合作推動「幸福麵包」，分享迄今已協助不少失業民眾，今年更因應疫情，不定期增加麵條、罐頭等物資，於每周開放一日讓民眾免費索取，發完為止。

希望透過實質物資的幫助，幫助有需要的家庭渡過這波疫情，擁有「安穩」的生活；「幸福麵包」物資來自坊間麵包店及麵食業者的愛心提供，由於係每周一次，沒有固定發送日，有需求的民眾可洽詢台中就業中心，了解每週領取時間，就業中心鼓勵民眾保持樂觀心情度過疫情難關。

(中時 )