知名豔星葉玉卿在1998年和富商胡兆明結婚，婚後育有兩子一女，大女兒胡芷欣承襲媽媽優良基因，被譽為「最辣星二代」。近期爆出含著金湯匙長大的胡芷欣其實一點都不快樂，從15歲就被診斷出抑鬱症，還曾感嘆錢買不到快樂；葉玉卿為此相當擔心，還陪著女兒四處求醫。

葉玉卿先前曾透露女兒的病來自於她的童年，從小較沒安全感的她一定要吃奶嘴，到了15歲初戀沒有好的結果，導致抑鬱症病發，當時葉玉卿為了陪女兒治療，還放下所有工作；胡芷欣也曾在個人社群平台講到，「原來金錢買不到快樂」。

所幸胡芷欣在母親陪伴和長期治療，以及大學修心理學和哲學，病情也漸漸改善，她也會在部落格分享自己的各種想法，領悟誠實面對自己對情緒控管更有幫助；目前胡芷欣仍是大學生，畢業後也會繼續朝心理學和哲學方面修讀。

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(中時電子報)