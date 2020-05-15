裕隆汽車（2201）公布第一季財報，單季合併營收175.72億元、年減12.63％，合併稅前淨利7.76億元、年減44.49％，稅後淨利1.97億元、年減22.44％，EPS為0.13元，略低於去年第一季的0.17元，但對比去年全年每股淨損16.61元，首季獲利明顯改善。

裕隆表示，受到大陸、歐美各國因應疫情影響陸續實施停工、封城等各項防疫禁令措施，進口零件供應受阻，影響國產新車生產供應，各產業經營不確定性，國產用車與購車需求減少，日產、納智捷品牌新車銷售未如預期等綜合不利因素影響，導至裕隆第一季合併營收年減13％。

而受到認列第一季轉投資公司，裕日車（2227）、裕融（9941）、中華車（2204）等獲利減少，及納智捷價值鏈公司虧損，亦使合併稅前淨利年減45％。裕隆表示，隨著疫情趨緩，物件供應與復工狀況已呈現穩定，各項營運指標可望逐步回升。

裕隆指出，去年積極進行價值鏈策略轉型，從過去的「單一客戶、重資產」轉變為 「全面開放、多元客戶」的新方向，並積極爭取海內外客戶訂單，除先前已宣布為Advia、Muses代工生產外，也持續評估與爭取新客戶。

裕隆表示，未來與鴻海共組新合資公司正在籌備階段，成立初期產品將委託裕隆汽車三義廠代工生產。新合資公司將借重鴻海ICT深耕全球客戶累積的產業資源，與裕隆多年汽車價值鏈經營經驗，提供全球客戶整體解決方案及生態系服務。

(工商 )