中油、台塑化陸續傳出遭惡意程式攻擊，造成中油捷利卡及「中油PAY」的APP支付在全台加油站都無法使用，調查局資安工作站溯源追查後，發現駭客來自境外，而且早有布局，更研判針對國內10家企業近日再度發動勒索軟體攻擊，調查局除繼續追查駭客身分，也呼籲企業檢視企業網路防護機制，防堵漏洞與破口。

資安工作站副主任劉家榮表示，中油、台塑等遭駭的企業，早在數月前就被駭客透過員工個人電腦、網頁及DB伺服器，入侵公司內部網路並開始刺探與潛伏，等偷到特權帳號後侵入網域控制伺服器（AD），再利用凌晨時段竄改群組原則（GPO）以派送具惡意行為的工作排程，當企業員工打開電腦會立即套用GPO並執行惡意工作排程，等到核心上班時段，自動執行駭客預埋在內部伺服器裡的勒索軟體並載入記憶體中執行，如果檔案加密成功就會顯示勒索訊息及聯絡電子信箱；這些電子信箱都是來自境外，調查局正透過國際合作管道協查境外的電子信箱及中繼站。

劉家榮指出，駭客犯案時還留有後門程式連往美國境內，向華裔人士經營的「雲端主機（VPS）」服務提供商租用的雲端主機作為駭客中繼站，並使用商用滲透工具Cobaltstrike作為遠端存取控制之用，從調查局掌握的後門程式組態檔、中繼站的IP及網域名稱等相關資訊，研判犯罪駭客組織為Winnti Group或與該組織有密切關聯的駭客。

劉家榮強調，根據專案人員掌握的情資，遭駭客鎖定數月的國內10家企業，近日可能再受攻擊，企業應該檢視企業網路防護機制，如對外網路服務是否存在漏洞或破口等，關閉遠端桌面協定，還要觀察企業VPN有無異常登入行為或遭安裝SoftetherVPN及異常網路流量。

另外，注意具有軟體派送功能的系統，注意有沒有群組原則遭異動、工作排程異常遭新增的現象，最重要的是更新防毒軟體病毒碼，並建立離線保存的備份機制。

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(中時電子報)