新冠肺炎疫苗遲遲尚未問世，開始出現許多偏方宣稱能夠治癒新冠肺炎。根據美國醫學會的官方期刊（JAMA: The Journal of the American Medical Association）近日發表一篇來自以色列的研究，探討「是否打卡介苗對新型冠狀病毒感染具有預防效果。」從60萬人的實驗中得到有效結論！
為甚麼要研究卡介苗對新冠肺炎友沒有治癒效果？因為疫情在歐美國家爆發，確診數不停暴增，相較之下，有施打卡介苗亞洲國家反而疫情能得以控制，便有人開始認為，卡介苗接種有助於遏止新型冠狀病毒蔓延。
其實以色列做這研究非常適合，由於以色列曾在1955-1982年實施全民出生時卡介苗接種，直到1983才取消全民出生時必須接種卡介苗政策改成只有新移民才需要接種卡介苗。在這時空背景之下，研究找來1979-1981出生的與1983-1985出生的國民各30萬人，觀察這兩批人感染新型冠冠種病毒的機率，看有沒有差異。
結果發現，接種卡介苗對新冠肺炎並不存在預防效果，甚至，打卡介苗組感染率還更高一些。不過，分享此篇研究的胸腔重症醫師蘇一峰也另外指出，是兩組的年齡有些微差距，打卡介苗組的年紀較大4歲左右。
透過研究證明，「打卡介苗對於預防新型冠狀病毒感染無效」，蘇一峰表示，最近許多民眾歸國打卡介苗，似乎可以考慮停止了。
文章來源：蘇一峰原文出處
(中時電子報)
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