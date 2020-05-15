外資本周站在台股偏賣超，今天雖然賣超幅度縮小，但依然賣超19.2089億元。日盛精選五虎基金經理人林佳興表示，歐美陸續解封，各州與美企復工啟動，市場擔憂出現第二波感染潮，FED主席談話壓低風險偏好，川普揚言將對中國追究疫情責任，外資賣超趨勢，MSCI調降台股3大指數權重，前述因素疊加之下，對大盤帶來壓力而出現震盪，盤面上仍為個股輪漲態勢，兼具題材性及基本面的族群，仍有表現空間。

林佳興指出，後續重要觀察點包括，美中之間的貿易戰火是否延燒、美國規劃針對華為進行第二輪制裁的後續發展、歐美鎖國何時解禁將影響終端需求何時回溫。台股企業第二季獲利仍佳，但疫情發展可能牽動下半年展望，目前第三季訂單能見度待觀察，4~5月可能陸續見到台股短期營收相對高點，5月份大盤可能轉為震盪整理格局，個股表現差異會拉大，選股更為重要。

林佳興分析，美國及台灣企業陸續公布財報，下半年展望相對謹慎。但是雲端產業核心業務投資並未減緩，看好相關供應鏈可望持續受惠。台股在台積電(2330)法說會後吃下定心丸，下半年可望持續成長，5G、HPC、AI對於5奈米產品需求強勁，下半年景氣不悲觀，現階段大盤系統性風險不高，操作上可積極選股。

(時報資訊)