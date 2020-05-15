土溝社區老厝翻修工程已於5月啟動，預計年底前告竣。（台南市政府文化局提供／李宜杰台南傳真）

土溝社區民眾協力維護社區環境。（台南市政府文化局提供／李宜杰台南傳真）

素有「農村藝術空間營造典範」美譽的台南後壁土溝社區，因南藝大學生駐村協力社區營造，一時之間成為社造界名牌。不過，近年因建築老舊不敷使用、傳統工法修復成本高、青壯人口外移等因素逐漸荒廢。不過，土溝農村文化營造協會不放棄這片土地，向台南市政府文化局申請經費翻修老厝，並將老厝朝合作社、工作坊等概念發展，盼開啟社區營造的新活路。

土溝農村文化營造協會理事長張佳惠指出，老厝屋主廖益群先生無償提供的屋子，是社區中重要的展示及休憩空間；但老厝屋齡已逾80年，木、竹材料已明顯損壞，紅瓦屋頂也嚴重漏水。因此，協會向中央提案「Togo村之屋」計畫，並獲文化部「私有老建築保存再生計畫」補助50％修繕經費，再由南市文化局增額20％補助，老厝永續經營現曙光。

張佳惠說，老厝已於5月初動工，預計年底前能重新亮相，居民皆滿心期待老厝落成，帶來觀光人潮。

土溝農村文化營造協會也說，目前合作社推出土溝社區特色的無毒「阿特（Art）米」，並推動農村體驗、食農教育、藝術手作等主題體驗課程，盼轉化在地產業經濟，朝「在地經濟、循環經濟、體驗經濟」共榮的目標邁進。

協會表示，未來將規畫老厝為社區合作社物產展售空間，結合小型講座、工作坊功能；建築外部則作為農事體驗、食農教育的解說場域，開放社區居民交誼聚會，使古厝經營保存及社區發展皆能永續。

(中時 )