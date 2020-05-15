設計師小米今年1月承接高市勞工局針對勞動節的視覺設計，未料活動因疫情停辦，她15日出面控訴，勞工局發包卻不認帳，迄今一毛錢也拿不到，等1個多月得不到善意回應，難道要等新市長來解決嗎？勞工局坦言，確實有行政瑕疵，願再協商並內部咎責。

小米指出，這是第4次與高市府合作，沒想到卻是最不愉快一次。1月時，勞工局主動洽談此案，她與另名活動企畫阿杜，共分兩包承接約19萬的案子，原訂2月24日需收到50％的開工前頭款，勞工局卻再三推託，2月底稱還在評估勞動節活動是否停工。

小米表示，3月31日活動確定停辦後，勞工局為掩飾其行政疏失造成該案沒有計畫依據可核銷，竟然硬拗做白工，甚至以沒有正式契約為由否認契約關係，拒絕付款理賠，她求助無門，只好寫信到市長信箱，但也沒獲得合理回應。

小米氣憤說，因為疫情關係，到現在一毛錢也沒有拿到，身為獨立接案藝文工作者，狀況已經很慘了，結果該維護勞工權益的勞工局竟然還壓榨勞工，目前已搜集相關事證，不排除尋求法律途徑爭取應有權益。

勞工局主祕皮忠謀坦言，雙方就原定採購案件中途結案方式及款項給付額度產生不同認知，差距金額總計5萬元，至於相關採購爭議，在不損及廠商利益及符合政府採購相關法規前提下，共謀合議處理方案。

(中時 )