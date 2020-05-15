基隆一直都不是房市關注區域，但當地高端市場買賣活躍度，仍不輸給雙北市，根據最新實價資料顯示，今年2月成交基隆最貴豪宅「信義君悅NO.1」11樓戶交易，屋主持有7年，大賺千萬出場，獲利近5成，且觀察該豪宅1、2期社區歷次交易，通通獲利百萬出場，當地業者分析，該社區豪宅不管是區位、定位以及河景景觀，在基隆都是無可取代，堪稱基隆指標性豪宅。

根據全國不動產企研室統計最新實價登錄資料，發現基隆最貴豪宅之一「信義君悅NO.1」在今年2月有一筆90.86坪11樓戶交易，總價來到3200萬元，屋主於2013年以2168萬元買進，大賺1032萬元出場，獲利高達47.6%、近5成；另外，該系列豪宅第2期「信義君悅NO.2-柏悅府」在去年2月則有108.14坪20樓戶交易，成交3980萬元，屋主成本僅2570萬元，持有近5年獲利1410萬元，獲利達54.86%，也相當驚人，

而觀察該豪宅1、2期歷次交易明細皆有亮眼獲利，「信義君悅NO.1」自去年迄今幾乎都有數百萬元以上的轉售價差，低樓層2樓戶也分別賺了817、742萬元，而除了今年2月獲利1032萬的11樓戶，去年12月也有1戶同樓層的66.22坪11樓戶以2400萬元售出，讓屋主大賺854萬元，獲利率也超過5成，相當驚人。

至於「信義君悅NO.2-柏悅府」除了去年2月20樓戶狠賺1410萬元，近1年歷次交易最新成交戶為去年12月成交的82.95坪2樓戶，前一手屋主於2014年5月以1930萬元入手、大賺870萬元，投報率也有45.08%，亦十分亮眼。

當地房仲業者指出，「信義君悅NO.1」、「信義君悅NO.2-柏悅府」基地位義六路，鄰近信義市場、學校、醫院、泳池、區公所等，開車至基隆車站約3分鐘，生活機能相當完整，沿線還有田寮河岸景觀，加上鄰近已無素地，周邊不動產市場皆為老舊公寓產品，未來也難有推案能有如此大型規模開發，因此豪宅地位難以取代，進而成為在地最貴、最賺的指標豪宅大樓。

全國不動產總經理藍怡婷分析，近年房市下修，全台許多住宅紛紛出現賠售狀況，北市豪宅更出現許多一口氣慘賠數千萬的個案，而該系列豪宅不只是基隆最賺豪宅大樓，「信義君悅NO.2-柏悅府」24樓146.79坪頂樓戶，曾在2018年6月創下5350萬元天價，也是基隆市信義區住宅大樓史上最高總價，單價更來到每坪38.5萬元水準，讓前一手屋主大賺1614萬元，至今仍是難以超越的紀錄。

(中時電子報)