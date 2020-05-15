電子智慧口罩標榜可淨化空氣，且內設風扇、具通風效果。（林欣儀攝）

有感於空氣汙染太嚴重，影響民眾生活，有「台灣愛迪生」之稱的鄧鴻吉4年前與大陸廠商合作，成功研發出具空氣淨化功能的電子智慧口罩，2年前上市卻銷售不佳，1個月只賣出10台，直到今年受疫情影響，3月間一口氣售出3萬台存貨，還吸引日本、英國等國外廠商洽詢代理。

拿起具有具空氣淨化動力系統的電子智慧口罩，鄧鴻吉說，基於環保考量，口罩採棉片更換方式，每5至7天更換即可，內部裝設有離子發射器可淨化空氣，罩內並設置2個小風扇、讓氣流流通，即便夏天戴著也不會感到悶熱，且棉片為KN95材質，可充分過濾空氣中有害物質。

鄧鴻吉強調，電子智慧口罩並具有殺菌功能，若在棉片上滴綠油精或精油，並具緩解壓力的效果，4年前是因為大陸地區空汙嚴重，才與對岸廠商合作並投入研發，未料，上市後銷售情況不如預期，沒想到遇到疫情發生，電子智慧口罩大熱賣，決定回饋台灣，捐出200台給立委張廖萬堅及市議員羅廷瑋。

目前此電子智慧口罩不但將在台灣上市，也吸引國外不少廠商洽詢代理，羅廷瑋說，他曾戴著智慧口罩外出，味道很清新、一點都不悶熱，即便運動時戴著也不會影響呼吸，受贈的口罩將第一波捐給基層診所使用。

(中時 )