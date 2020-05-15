花蓮縣議會今臨時會，多位議員關切養雞場後續。（王志偉攝）

卜蜂集團要在花蓮蓋養雞場，反彈聲浪越演越烈，花蓮縣議會今臨時會上，多位議員強烈關切縣府對雞場後續發展，不過因農業處態度仍然不明確，包括張美慧、楊華美等多位議員要求縣府，在「新設畜牧場管理自治條例」尚未提出前，卜蜂申請案全都停止審查。最後通過決議，縣議會組成專案小組監督此案。

另一方面，縣府對此雖已緊急宣布暫緩，業者並在台北召開說明會並承諾會持續和地方溝通，但花蓮反卜蜂自救會並不領情，表示會持續抗爭，20日已集結將在鳳林發起遊行活動，訴求養雞場離開花蓮。

卜蜂計畫在花蓮中區壽豐、鳳林、光復3鄉鎮共設置5座養雞場、1座蛋雞場，其中蛋雞場飼養量25萬隻，養雞場預計2.5萬隻，居民擔心汙染，強烈反彈，3鄉鎮都成立自救會，發起抗議活動，縣府因此宣布暫緩，要求廠商與地方妥善溝通。

縣議會臨時會今天二、三讀會，議員蔡啟塔詢問全縣共有幾座畜牧場，接著包括黃馨、林源富、楊華美、張懷文、蔡依靜、張美慧、王燕美等議員輪番發言，不少議員抱怨向農業處要不到資料，要求縣府對卜蜂案應有公開說明。不過農業處長羅文龍態度仍然不明確，又引起議員一陣砲轟。

關於卜蜂案爭議，張美慧議員說，花蓮縣政府農業處正在與縣府法制室研討「花蓮縣新設畜牧場管理自治條例」，農業處長羅文龍說，預估行政流程約需要3個月的時間，因此她要求，在自治條例尚未上路之前，縣府應停止卜蜂在花蓮的所有申請、設置作業。

羅文龍受訪表示，對於卜蜂案，是依照農業用地作農業設施容許使用審查辦法，先由鄉鎮公所初審，合格後送縣府，縣府再依照公所送過來的資料，一切依法行政。縣府立場清楚要求集團跟居民充分溝通，因此雞場工程後續都已暫緩。

至於「花蓮縣新設畜牧場管理自治條例」，已就法制科提供的建議做修正，接下來就會簽核，並有14天到60天的預告期，收集民眾意見，內部討論修正後，再請法規委員會審查，最快2、3個月可以提到議會審查。

(中時 )