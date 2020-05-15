大陸證監會主席易會滿15日表示，平穩推動「深改12條」重點改革措施落地實施。其中，科創板保持良好發展趨勢，上市企業突破百家。創業板改革並推廣試驗註冊制順利啟動。而再融資政策調整、基礎設施領域公募REITs推廣試驗、紅籌企業境內上市安排優化等一系列改革創新措施陸續推出。

新浪財經報導，易會滿15日在投資者保護宣傳日活動中指出，新冠肺炎疫情發生以來，證監會在促進資本市場平穩運行方面，實現A股春節後正常開市和常態化運行，市場韌性明顯增強。而股票質押、債券違約、私募基金等重點領域風險防範處置成效明顯，總量收斂。

在支持經濟方面，易會滿表示，資本市場作為國民經濟的「晴雨表」，既要當好「溫度計」，更要做好「助推器」，積極發揮資源配置樞紐、政策傳導樞紐、風險防範化解樞紐和預期引導樞紐等重要作用。

在推進商業銀行發起設立基金管理公司方面，易會滿指出，擴大政策支持和引導力度，繼續推進商業銀行發起設立基金管理公司。支持權益類基金產品創新，進一步拓展基金投資顧問服務，以因應大眾投資者的理財需求。

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