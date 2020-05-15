防疫期間，要提升自我免疫力，除了勤洗手、適時戴口罩外，日常飲食也與免疫力息息相關，尤其是攝取足夠的營養很重要！因此，「寬心園」精緻蔬食連鎖餐廳主廚團隊在防疫期間，研發出多道營養餐點，例如「松露猴菇排」與「天宮寶貝」，要讓民眾吃得健康、同時美味滿點。

寬心園董事長黃瓊瑩表示，主廚選用富含多醣體的猴頭菇，以繁複工序精心製作「松露猴菇排」，選用高品質猴頭菇，將猴頭菇反覆脫水去除苦味，到醃製入味等多重工法呈現，搭配微辣口感的松露黑胡椒醬，讓表皮呈現酥香、菇裏多汁，再將各式時蔬以西餐的擺盤方式呈現，讓猴菇排中的「多醣體」強化身體免疫力，也是重視養生客群的最愛。

除了「多醣體」外，攝取優質「蛋白質」，也是提升免疫力的一大重點。寬心主廚挑選原產於印尼，卻受到歐美國家歡迎，成為製作健康料理的超級食物「天貝」研發新菜。

黃瓊瑩表示，寬心園選用的純天然發酵的天貝是由八種非基改豆類（黃豆、 米豆、花豆、紅雲豆、紅扁豆、黑豆、紅豆、綠豆仁、紅藜麥、植物性天貝菌），加上高膳食纖維紅藜麥製作而成的，以及小皮蛋Q彈美味，營養充沛，以宮保口味炒製而成，是一道濃香帶辣的傳統川味料理「天宮寶貝」，具有豐富且優良的蛋白質，既可保留美味又不失營養，是各種年齡層最佳的養生料理。

(工商 )