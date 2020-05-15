公共衛生師法今三讀通過；蔡英文總統今在臉書表示，「亞洲第一」；公衛師不再是健康體系中失落的一塊，也強化了台灣防疫國家隊的陣容。
總統指出，這次疫情，台灣在醫療、公衛領域所展現出來的實力，受到全世界的肯定。有這樣的成果，不僅要感謝第一線防疫人員，也要感謝長期為了健康促進在耕耘的公衛人員，讓我們更了解到「公共衛生」觀念必須走入社區，深入每個台灣人的生活中。
總統說，因此，「公共衛生師法」在這次的疫情中，也再度受到關注。終於，在朝野黨團的努力下，今天立法院三讀通過了這項草案，讓公衛師的專業更受到重視，從業更受到保障、權利義務更加明確，讓公衛師不再是健康體系中失落的一塊，也強化了台灣防疫國家隊的陣容。
總統表示，再次感謝朝野黨團的努力，以及 台灣公共衛生學會 等團體長期的推動。2020年對台灣的醫療公衛體系來說，都會是重要的一年。多年後回頭看，一定會為共同為台灣人民守護健康的努力而感到驕傲。
(中時 )
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