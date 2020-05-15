台積電股價與融資走勢圖

今年外資賣超6000億創紀錄，520行情土洋對作，八大行庫、四大基金帶領散戶向前衝，從3/19以來，大盤融資增加200億呈現持續向上趨勢象徵散戶信心，這裡無論如何都要買。

美股道瓊5/11起連跌三天，下跌超過千點也跌破過去15個交易日低點，台股前15個交易日低點為10140點，不論短線還是長線，補跌空間都很大。

台積電、國巨長期盤據成交金額前三名，生技股寶齡、國光生、中化生、泰博也是前10名常客，大量資金在此交易，行情反轉，籌碼最亂的也會是這些股票。

大盤創反彈新高時，有配發股利利多、半導體製程遙遙領先對手的台積電股價悄悄走弱，台積電5月份外資持續賣超融資增加，如果有人領紓困金買股票，紓困金等於到外資口袋。多年來台積電的成長建立在手機與顯卡，經濟衰退必導致電子產品消費減少。台積電宣布赴美投資3600億，今年資本支出4500億，若營收獲利無法維持水準，股價將大幅向下修正。永無止境擴遇到經濟衰退需求不如預期，將是股市最大的災難。

國巨最近融資大增1萬張以上，對散戶買進高價股確實需要融資，但是隨著高喊5G對被動元件需求前所未見後，股價沿路走跌，跌的慢使人失去戒心。大毅公布第一季獲利大成長，恐怕會是被動元件整體向下轉折點，這波股價漲上來無非有人掌握第一季獲利數字，利多是出貨時機。

資本額僅7億的寶齡5/14擠進成交金額前三名，5/15也在前五名比鴻海還高，除了防疫題材催化人氣，高達7成當沖比是主要原因。紓困金買低價股，紓困貸款買中價股，都買不起沒關係，政府廣開當沖大門，歡迎全民無本當沖，股票市是台灣最大賭場。

政府發放1萬、3萬、6萬紓困金不夠，官員宣布加碼紓困貸款名額時開心的模樣簡直不可思議。股市11000點，幾百萬人請領紓困金，究竟哪個才反映當下經濟現實?曾經股市是經濟櫥窗，如今卻與經濟現實越離越遠，成為宣傳數字，散戶如潮水般湧入股市，買台積電、國巨、防疫概念股加上當沖，龐大資金堆出巨大泡沫，一旦股市開始反映經濟現實，行情反轉向下，除了疫情受災戶，恐怕政府要再擴大紓困對象，紓困股市受災戶。

國巨股價與融資走勢圖

寶齡股價與融資走勢圖

（中華財經台分析師王文良）

※免責聲明：本文為作者觀點，不代表本網站立場，也非任何投資建議與參考，請自行審慎判斷評估風險。

(中時電子報)