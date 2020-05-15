台中市大雅區員林里、秀山里、六寶里無自來水可用，立委楊瓊瓔及市議員吳顯森奔走爭取補助，降低民眾接水負擔，提升自來水供水普及率。水利署及台中市政府將投入3530萬元，補助延管工程及路修經費，預定7月進場施作，將可解決90戶居民民生用水問題。

水利署日前核定「大雅區員林里供水延管工程及六寶、秀山里供水延管工程」納入109年度「前瞻基礎建設無自來水地區供水改善計畫」核列3530萬元。楊瓊瓔、吳顯森及相關單位15日會勘自來水延管工程，現場由自來水公司簡報說明，預定7月進場施作。

員林里長張本侒指出，部分住家蓋在偏遠的產業道路旁，離大馬路自來水管有好幾百公尺，當初申請自來水，延管費要好幾十萬元，根本無力負擔。與會民眾感謝楊瓊瓔及吳顯森力爭取，讓偏遠用戶也能使用潔淨的自來水。

台灣自來水公司第四區管理處工務課長張子中表示，為使偏遠居民能享有用水之基本權，積極透過楊瓊瓔及吳顯森向水利署及台中市政府爭取相關工程經費及路修費，總延管長度6600公尺，工程經費1820萬元，路修經費1710萬元，受益戶數約90戶。

楊瓊瓔強調，這次延管工程施工的管材為新式的延性鑄鐵管，延展性較佳，管材除較耐震外，防漏效果亦佳，使用年限可達40年以上，埋管完成後可提升該區民生用水品質及環境衛生，讓民眾享有乾淨安全的自來水。

(中時 )