民進黨英派立委蔡易餘，日前提出《憲法增修條文》修正草案，要刪除「國家統一」等字眼，但時逢520前夕，無疑給蔡英文出大難題，但在黨內黨、團多數不支持下，今自行撤案。親藍營粉專也製作一張四格連環圖酸爆蔡易餘。

民進黨立委蔡易餘提修憲案。(圖/翻攝自 立法院網站)

原來，引起軒然大波的蔡易餘5月初提出《兩岸關係條例》、《憲法增修條文》修正草案，將兩岸條例第一條「國家統一前…」，及將憲法增修條文前言「為因應國家統一前之需要」的文字刪除，改以「因應國家發展」取代。其中，前者已於上週在立院一讀付委，修憲案的部分則列入今天立法院會報告事項，進入一讀程序。

由於這兩項修法草案，均深具「兩國論」味道，大陸國台辦發言人馬曉光公開警告說，這是「台獨」分裂份子誤判形勢，試圖在謀「獨」道路上飆車，不斷挑戰大陸的底線。

民進黨立委蔡易餘自撤 修憲提案。(圖/翻攝自 破壞王衝康哥 臉書粉專)

從蔡易餘主動撤案的動作來看，意味的此次牽動「法理台獨」的修法動作，確實已讓蔡政府面臨兩岸關係更為緊繃的處境，民進黨立院黨團總召柯建銘在今天院會召開前其實就說過，他尊重立委提案權，但該草案事先未與黨團討論，並非黨版；尤其修憲議題必然得由黨團提案為準，兩岸議題又屬重中之重的重大議題，必須審慎以對，不可能盲目支持。

藍營粉專也開酸，「蔡易餘肯定認為這是台灣民主史上最黑暗的一天！國民黨居然向統一勢力妥協，民主之恥！抗議啦」。

(中時電子報)