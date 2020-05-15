進站中的「幸福巴士」。（縣車船處提供）

縣車船管理處長李文堆今天偕金門監理站長楊傳治，與金沙鎮大洋里長吳有泰等人實地考察執行成效。（縣車船處提供）

大洋里長吳有泰與搭車鄉親開心閒話家常。（縣車船處提供）

車船管理處長李文堆今天偕金門監理站長楊傳治，與金沙鎮大洋里長吳有泰等人實地考察執行成效。（縣車船處提供）

金門縣公共車船管理處7人座「幸福巴士」自1月中旬上路，專跑原沙美至田浦33號公車路線，在每天固定2班次外，再增加5個彈性預約班次，讓沿線5座自然村對外交通更加便利，鄉親普遍反映：「真讚！」

沙美以迄田埔間的原33路公車，每日只有上、下午各1班公車，沿線5個自然村包括東店、東蕭、蔡店、東埔、英坑等地鄉親感到不便，但車船處也以公車上路，經常只載客2-3人，也實在很不敷成本，甚至有時還出現「空車」繞行情況。

縣車船處基於照顧偏遠地區鄉親需求，落實楊鎮浯縣長打造智慧、親民公共運輸交通政策，特引進7人座「幸福巴士」在1月中旬上路，成效普獲好評。

車船處說明，目前「幸福巴士」除原訂9：30、15：30等2個班次，不管有無乘客均正常發車外，還增加10：30、11：30、12：30、13：30、14：30等5個預約班次，只要有人在發車前10分鐘提出需求就發車，相當受到歡迎。

縣車船管理處長李文堆今天偕金門監理站長楊傳治，與金沙鎮大洋里長吳有泰等人實地考察，鄉親開心表示，像搭「包車」一樣，比過去方便很多，肯定政府用心規畫和運作。

李文堆表示，該處將隨時再檢討如何提升搭乘率，讓「幸福巴士」改善偏鄉大眾運輸問題，同時可減少「空車」繞行帶來虧損，並評估其他地區是否也可推動幸福巴士，打造更優質的交通網絡。

(中時 )