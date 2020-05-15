美國總統川普抨擊中國未能遏止疫情，暗示切斷美中所有關係，顯示兩國關係惡化，致投資人情緒受打擊，但景氣循環類股領漲。

周五日經225指數開盤走高，至午間下挫，收盤回彈漲122.7點或+0.62%，為20037.5點，中止了連三日的跌勢。東證一部指數漲7.22點或+0.5%，為1453.77點。

東京證交所的33項分類中，逾3分之2個分類指數上漲。礦業、海上運輸和機械是主板上表現最好的次指數。

由於費城半導體指數前日的上揚，帶動今日半導體股表現佳，晶片製造商東京電子漲2.0%，報22525日圓，測試設備製造商Advantest漲3.3%，報5330日圓。

消息指稱日產可能關閉巴塞隆納工廠，轉移到雷諾(Renault)工廠，日產汽車漲2%，報369.5日圓。

因下調了全年股息預測，三菱地產大跌8.8%，報1580日圓。

另一份資顯示，外資在上周連續第13周在證交所賣超，為日本史上最長紀錄。

(時報資訊)