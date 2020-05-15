國內疫情趨緩，雄獅旅遊整合觀光資源及產業鏈，率先配合政府防疫政策今日宣布推出「安心旅遊」，囊括國內六大人氣目的地、五大戶外主題安心遊，更國內旅遊深度化、主題化，把發展成熟的國外旅遊經驗移轉至國內遊旅程，發展高端、主題與分眾遊程，全力搶攻 國旅商機。

雄獅旅遊推出的五大戶外主題遊系列包括：帶著毛小孩一起旅行的寵物之旅、單車旅遊、建築之旅、攝影旅遊，以及露營旅遊。

雄獅旅遊為首家獲得「健康指標維護旅行社」，為了讓旅客在疫情期間能夠安心出遊，秉持最高規格的防疫標準，針對國內團體旅遊行程全面實施「實名制」、「配額制」、「安心制」三大安全旅行制度。藉由參團的「實名制」，請旅客照實填寫過往旅遊史，以便控管旅行風險、追蹤溯源。「配額制」則是大幅減低40人座巴士承載人數，改為最多20人一車。而「安心制」從巴士消毒、測量額溫、個人套餐、避開夜市等人潮聚集景點。

對於國內自由行訂房部分，雄獅旅遊針對全台合作的酒店提出五大「安心入住」保證，每間酒店都需符合出入體溫管理監測、全場提供酒精及洗手液、服務人員全面配戴口罩、公共區域定時消毒、客房衛生管理升級等條件，由專業的「旅遊健檢師」實際考察，符合以上防疫條件的酒店將頒發雄獅「安心入住」酒店認證，可透過雄獅訂房網站訂購。為迎接國旅市場復甦，雄獅旅遊現正推出到六月底前限定酒店「買一晚送一晚」，墾丁福華渡假飯店豪華雙人房原價9790元，雄獅安心住房價，每房每晚1,900元起；高雄福華飯店平均每房每晚只需1,800元起。

(工商 )