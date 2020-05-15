後疫情時代，高雄市政府整合旅行公會、觀光旅館公會、以及旅館公會，推出「區域觀光踩線」、「月月有精彩主題活動」、以及「國民旅遊優惠專案」等3大政策，吸引國內遊客，前進高雄。

高雄副市長葉匡時15日表示，這波新冠肺炎（COVID-19）疫情，高雄市超前部署各項防疫工作，在後疫情時代，高雄市政府主動出擊，振興國旅，推動安心旅遊，首波推出「國民旅遊優惠專案」，希望為高雄帶來一波觀光人潮。

高雄觀光局長邱俊龍表示，「國民旅遊優惠專案」為國內首次推動的方案，整合旅行公會、觀光旅館公會、以及旅館公會的聯合住宿與餐飲，觀光旅館「買8000送800」，觀光局再加碼送房型升等、或早餐券，一般旅館「買8000住6晚」，觀光局再加碼送1晚住宿券，鼓勵全國遊客到高雄安心旅遊、安心玩。

高雄市旅行公會吳盈良理事長、旅館公會周文彬理事長、以及觀光旅館公會張惠??常務理事，15日出席記者會時表示，疫情衝擊，造成旅館經營困難的情況下，此一官民合作方案，將為高雄觀光，注入活水，並希望能將這套優惠方案至中北部行銷販售，讓更多民眾來高雄旅遊。

(工商 )