由Eskyfun遊戲平台代理發行、女星任容萱清新代言的橫向異世界冒險手遊《冒險聯盟》，即將在下週三（5/20）正式推出，遊戲主打清新療癒的遊戲畫風和橫向捲軸戰鬥方式，本次釋出BOSS玩法相關情報，供玩家先睹為快。

在異世界的冒險王國裡，存在著很多令人聞風喪膽的魔物，他們之中有墮入黑暗的聯盟勇士、世間邪惡力量的集大成者、施展惑人心智魔法的巨猩等，有些外表呆萌可愛，卻擁有一顆深不可測的惡魔心，且分散在冒險王國的每個角落，一種莫名的恐懼開始蔓延。

BOSS玩法介紹（圖／天遊網絡 提供）

海量BOSS大集結 全員出擊

勇敢的冒險者們達特定等級將自動解鎖不同的BOSS副本，如「野外首領」、「瑪雅神殿」等。玩家不僅可通過擊殺不同層級BOSS獲得稀有資源獎勵，還可邀請朋友們組隊擊殺，解鎖更多極品道具、裝備與萌寵。除此之外，玩家也可以加入家族，與全服玩家共同挑戰家族BOSS，協力共戰，共享榮耀！

野外首領－沙漠皇帝（圖／天遊網絡 提供）

野外首領－蘭博（圖／天遊網絡 提供）

瑪雅神殿－蝙蝠魔（圖／天遊網絡 提供）

玩家進入BOSS地圖後，成功擊殺BOSS就能獲取獎勵，只要有輸出就能領取參與獎，而累積傷害最高的玩家還可獨得BOSS的歸屬大獎。所有獲獎玩家都將被扣除1點疲勞，每日上線即可獲得4點疲勞，消耗後每過10分鐘將會回復1點疲勞，為玩家輸送源源不斷的戰鬥能量！

豐厚BOSS獎勵（圖／天遊網絡 提供）

多種玩法 珍稀裝備輕鬆拿

其他玩家還可通過擊殺歸屬玩家獲得歸屬，歸屬者每過10秒會獲得生命值回復20%，生命上限提升20%的BUFF，生命上限最多提升至400%，若歸屬者被擊殺，所獲得BUFF會消失。

擊殺BOSS鯊魚辣椒（圖／天遊網絡 提供）

另外，面對強大BOSS，玩家可以自由組隊的方式爭取更大的勝算，成功狩獵瑪雅神殿中的BOSS，也可以領取豐厚的報酬，包括對應聖靈的升階材料、高階寵物技能書、呆萌寵物等，多項超值好禮通通抱回家！

擊殺BOSS愛神嘎嘎（圖／天遊網絡 提供）

家族BOSS 齊力戰鬥

每天中午12點開放全服玩家一起挑戰家族BOSS，玩家將會按照家族劃分，並依照給予BOSS總傷害進行排名，傷害不足還可通過助威提升至最高50%的傷害值。

家族BOSS 骨龍－流克（圖／天遊網絡 提供）

排名在前10名的家族將獲得上架銘文、被動技能書等稀有拍品，排名越高，獎勵越豐富，而參與競拍的家族成員還可進行分紅。遊戲內將BOSS戰與家族亂鬥巧妙結合在一起，還原更加真實且殘酷的冒險戰場！

擊殺家族BOSS（圖／天遊網絡 提供）

《冒險聯盟》將於5月20日正式上線，事前登錄活動已進入最後衝刺階段，尚未加入的玩家請把握時間，異世界冒險之旅即將開啟，多元趣味玩法等你體驗，更多遊戲訊息待陸續釋出！

(科技)